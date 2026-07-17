Le cessioni e poi gli acquisti: Moreno e Valentini verso l'addio

Le cessioni e poi gli acquisti: Moreno e Valentini verso l'addioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Oggi alle 12:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui nomi di mercato trattati dalla Fiorentina, tra cui gli esterni offensivi. Il nome in cime alla lista resta quello di Johan Bakayoko del Lipsia. Il quotidiano sottolinea che per finanziare le prossime operazioni sarà, però, necessario cedere alcuni giocatori. Il club viola spera di chiudere le uscite di Moreno, per cui c’è un accordo col Wrexham, e Valentini, vicino al Gremio.

Attesa per Dodo e Gudmundsson

Affari che garantirebbero 12 milioni di euro, in attesa di ricevere offerte congrue per Dodo e Gudmundsson. Per il brasiliano il Napoli è in vantaggio ma occhio alla Premier: ci sono Nottingham Forest e Newcastle. Capitolo Kean: scaduta la clausola rescissoria, la Fiorentina mantiene il controllo del suo futuro, ma sarebbe pronta a valutare offerte intorno ai 40 milioni di euro.