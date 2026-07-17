Le cessioni e poi gli acquisti: Moreno e Valentini verso l'addio
Il Corriere Fiorentino si sofferma sui nomi di mercato trattati dalla Fiorentina, tra cui gli esterni offensivi. Il nome in cime alla lista resta quello di Johan Bakayoko del Lipsia. Il quotidiano sottolinea che per finanziare le prossime operazioni sarà, però, necessario cedere alcuni giocatori. Il club viola spera di chiudere le uscite di Moreno, per cui c’è un accordo col Wrexham, e Valentini, vicino al Gremio.
Attesa per Dodo e Gudmundsson
Affari che garantirebbero 12 milioni di euro, in attesa di ricevere offerte congrue per Dodo e Gudmundsson. Per il brasiliano il Napoli è in vantaggio ma occhio alla Premier: ci sono Nottingham Forest e Newcastle. Capitolo Kean: scaduta la clausola rescissoria, la Fiorentina mantiene il controllo del suo futuro, ma sarebbe pronta a valutare offerte intorno ai 40 milioni di euro.
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