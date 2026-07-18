Oulai, depistaggi e colpi di scena. Il Corriere dello Sport: "Ma ora è fatta!"

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Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla della trattativa per Christ Oulai e di come alla fine si sia conclusa dopo un lungo tira e molla: la trattativa si è sbloccata ieri in tarda serata dopo una giornata intensa tra depistaggi e colpi di scena. Il centrocampista ivoriano sta per lasciare la Turchia e arriverà in Italia il prima possibile, forse già in giornata. Ieri in un primo momento era trapelata una certa fiducia sulla possibilità di proseguire l'operazione al meglio.

Sennonché - secondo le ricostruzioni trapelate dalla Turchia - lo stesso classe 2006, rientrato a Istanbul dalla Costa d’Avorio per affrontare alcune questioni burocratiche fra cui un cambio di procuratori, sarebbe stato “rapito” al suo arrivo in aeroporto.