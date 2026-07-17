Buoni segnali da Kean in ritiro: finalmente lavora in gruppo

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La Nazione si sofferma sul ritiro della Fiorentina che sta andando in scena ormai da cinque giorni al Viola Park. Nonostante il grande caldo - si legge - la squadra ha svolto regolarmente la seduta di ieri posticipata di mezz’ora da Fabio Grosso per rendere più sopportabili le temperature. L’allenamento, durato circa mezz’ora, ha portato indicazioni positive soprattutto su Moise Kean. L'attaccante ha lavorato con il gruppo per tutta la sessione, senza svolgere allenamenti differenziati, fermandosi soltanto prima della consueta partitella finale.

Ecco anche Jimenez

Buoni segnali anche da Alex Jimenez, che ha preso parte all'intera seduta nel suo primo allenamento da giocatore viola. Dal punto di vista tattico, Grosso ha concentrato il lavoro sulle situazioni da palla inattiva e sulle letture difensive dei cross provenienti dalle fasce, aspetti sui quali lo staff tecnico sta insistendo fin dai primi giorni di ritiro.