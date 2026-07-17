Sassuolo apre a contropartita per Thostvedt: piace Comuzzo

Sassuolo apre a contropartita per Thostvedt: piace ComuzzoFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:30Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione stamani in edicola si sofferma su Kristian Thostvedt che rimane un obiettivo della Fiorentina per il centrocampo. Secondo il quotidiano, le parti stanno lavorando per venirsi incontro sulle richieste reciproche: il Sassuolo sta aprendo alla possibilità di inserire una contropartita tecnica. Tra i nomi in ballo ci sono Sohm, Fabbian e Brescianini ma, come vi abbiamo raccontato su queste pagine, ai neroverdi piace tanto anche Pietro Comuzzo.

Occhio alla pista Bakayoko

Ricordiamo che, però, la Fiorentina lo cederebbe solo in prestito o al massimo col diritto di riscatto (la valutazione del suo cartellino è di circa 15-20 milioni). Capitolo esterni offensivi: Johan Bakayoko è il profilo che piace di più. Si attende una proposta formale del ds viola Fabio Paratici al Lipsia.