Sassuolo apre a contropartita per Thostvedt: piace Comuzzo
La Nazione stamani in edicola si sofferma su Kristian Thostvedt che rimane un obiettivo della Fiorentina per il centrocampo. Secondo il quotidiano, le parti stanno lavorando per venirsi incontro sulle richieste reciproche: il Sassuolo sta aprendo alla possibilità di inserire una contropartita tecnica. Tra i nomi in ballo ci sono Sohm, Fabbian e Brescianini ma, come vi abbiamo raccontato su queste pagine, ai neroverdi piace tanto anche Pietro Comuzzo.
Occhio alla pista Bakayoko
Ricordiamo che, però, la Fiorentina lo cederebbe solo in prestito o al massimo col diritto di riscatto (la valutazione del suo cartellino è di circa 15-20 milioni). Capitolo esterni offensivi: Johan Bakayoko è il profilo che piace di più. Si attende una proposta formale del ds viola Fabio Paratici al Lipsia.
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