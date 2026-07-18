Bianco in uscita dalla Fiorentina: Modena in pole su Pisa e Las Palmas

Bianco in uscita dalla Fiorentina: Modena in pole su Pisa e Las PalmasFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:01Primo Piano
di Redazione FV

Alessandro Bianco è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il centrocampista classe 2002 è in trattativa avanzata con il Modena, che al momento appare in pole position per assicurarsi il suo cartellino. Sul giocatore, in uscita dal club viola in questa finestra di mercato dopo la scorsa stagione in prestito al Paok, si sono registrati anche i sondaggi di Pisa e Las Palmas, ma la società emiliana resta quella più avanti nei contatti e punta a chiudere l'operazione nei prossimi giorni.