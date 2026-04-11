Viola tra i più virtuosi in A per infortuni. CorFio: "90 partite saltate"

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Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, nonostante una gestione comunicativa dubbia da parte dello staff medico viola, la Fiorentina è tra le squadre più virtuose sul tema infortuni. In Serie A infatti, contando tutti gli infortuni di tutti i giocatori, si ha incontro di 90 partite saltate (a cui se ne aggiungono 36 tra Coppa Italia e Conference) e soltanto cinque squadre (Milan 75, Bologna 79, Genoa e Udinese 85 e Atalanta 86) fanno meglio. Merito anche della preparazione molto blanda voluta da Pioli (mirata proprio alla prevenzione) che ha però costretto Vanoli a dover ricostruire atleticamente il gruppo.