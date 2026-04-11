FirenzeViola L’imprescindibile Kean stringe i denti e punta la gara con la Lazio

vedi letture

La partita col Crystal Palace ha reso lampante un fatto già noto: la Fiorentina senza Moise Kean fatica più del "normale". Ma il rischio di portarlo a Londra era troppo grosso, la squadra non poteva permettersi di dover fare a meno di lui pure contro la Lazio. Ad oggi il classe 2000 è fiducioso di poter tornare tra i convocati per la gara di lunedì. Ha lavorato per questo e farà il possibile per essere al meglio all'Artemio Franchi così da guidare il reparto offensivo.

Il problema alla tibia.

È ormai noto che il giocatore sta convivendo con un guaio alla tibia da diverse settimane. Il problema principale sta nella gestione del dolore in mezzo ai due impegni ravvicinati. Nell’ultimo periodo Kean si è sovraccaricato di lavoro non riuscendo a smaltire definitivamente il fastidio alla tibia, che è tornato a farsi sentire in concomitanza con le sfide nella Nazionale azzurra. Ecco che dopo la trasferta di Verona la Fiorentina si è convinta di tenerlo a riposo.

La situazione di Kean.

Ieri il centravanti si è allenato a parte, come la scorsa settimana in cui ha seguito un percorso di recupero personalizzato. Ora stringe i denti nella speranza di essere disponibile lunedì sera contro la Lazio. Le sensazioni sono positive. Le sedute di oggi e domani saranno decisive per decretare lo stato di forma dell’ex Juventus, la cui presenza o meno in questa Fiorentina fa tutta la differenza del mondo. Non è un caso che sia il capocannoniere viola con 9 reti.