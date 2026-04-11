C'è da rifare la Viola. CorSport: "La Proprietà rilancia o vivacchia?"
Il Corriere dello Sport - Stadio questa mattina auspica una ricostruzione da parte della Fiorentina che - si legge - deve concentrarsi prima di tutto sull’obiettivo salvezza, ma poi anche su un reset completo. La scorsa estate sono stati spesi 90 milioni che hanno prodotto quello che è sotto gli occhi di tutti, poi si è aggiunto lo scarso apporto di chi è arrivato a gennaio. C’è da rifare la Fiorentina e l’operazione non è solo sul piano tecnico ma anche su quello numerico.
Questo nodo se ne porta dietro un altro, il più importante: quale sarà la disponibilità economica che la famiglia Commisso garantirà a Paratici per il prossimo mercato? C’è un disavanzo colmato solo in parte dalle cessioni, l’impegno morale (così come la permanenza) dei proprietari americani è stato sottolineato più volte, però va certificato. Vogliono rilanciare, anche in assenza di coppe europee, o tenere calmierati i conti? Si parte da qui, non c’è dubbio: la Fiorentina può tornare competitiva solo se c’è una forte spinta in avanti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati