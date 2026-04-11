FirenzeViola In Europa rimonte possibili? Se la Fiorentina non si arrende alla "dimensione" di Montella

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La Fiorentina torna con le ossa rotte dalla trasferta di Londra dove ha perso 3-0 con il Crystal Palace, nell'andata dei quarti di Conference. Nonostante un accenno di ripresa nel secondo tempo (già sul 2-0 per gli inglesi) la squadra viola si è complicata la vita andando a subire anche il terzo gol. Le statistiche dicono che la Fiorentina in Europa non subiva tre gol di scarto dal 15 settembre del 1922 contro il Basakseir nella fase a gironi mentre per trovarli in una gara ad eliminazione diretta bisogna tornare allo 0-3 del Tottenham al Franchi (dopo l'1-1 dell'andata) del 25 febbraio 2016.

L'Europa però insegna che nulla è mai scontato

Se Paolo Vanoli si è appellato al realistico gap tra Premier e serie A, Jack Harrison, non certo un grande protagonista in campo neanche ieri sera a dire il vero, appare più convinto di poter rimontare: "Dobbiamo restare positivi, c'è la gara di ritorno a casa nostra e abbiamo già visto succedere cose folli in queste competizioni". Certo, a patto che dalle parole si passi ai fatti.

"Cose folli" e "dimensione" di Montella

Senza scomodare la Champions citata dall'esterno inglese, il Valencia nell'Europa League 2013-14 dopo il ko per 3-0 a Basilea, in casa portò gli svizzeri ai supplementari battendoli poi per 5-0, lo Zenit ribaltò la Dinamo Minsk, dopo lo 0-4 dell'andata, con un 8-1 alla fine dei tempi supplementari. La Fiorentina stessa in Europa ha spesso saputo fare tre gol in pochi minuti (vedi al Panathinaikos lo scorso anno o al Pafos, il cui valore però è sicuramente inferiore a quello del Palace) e ad esempio battuto la Roma 3-0 all'Olimpico dopo l'1-1 al Franchi. Certo non riuscì nell'impresa con il Siviglia: 3-0 in Spagna e 0-2 al Franchi con il pubblicò che fischiò e prese in giro i viola facendo arrabbiare tantissimo Montella che parlò di "dimensione" non percepita da Firenze, che infatti salutò, salvo poi tornarci.

Rimonta solo con la testa nel carrarmato anche in Europa

Se si va a vedere la dimensione della Fiorentina attuale, già il Betis la scorsa edizione te lo ha fatto capire e si può alzare già bandiera bianca e continuare a concentrarsi su una salvezza fondamentale ma che terrà la squadra fuori dall'Europa per un'altra stagione. Probabilmente Vanoli e tanti giocatori non ci saranno più il prossimo anno ma andare in campo con la "testa nel carrarmato" anche in Europa e non come vittima sacrificale di un'inglese dovrebbe essere comunque d'obbligo.