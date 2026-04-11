I giocatori sul banco degli imputati. RepFi: "In estate il nuovo ciclo"

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La Repubblica (ediz. Firenze) sottolinea che, negli anni, la Fiorentina si è sicuramente tolta grandi soddisfazioni in Conference League, ma che allo stesso tempo si è fermata contro avversari superiori. E se Italiano e Palladino lo scotto lo avevano pagato a ridosso del traguardo, Vanoli e suoi ragazzi sono deragliati ai quarti. Una sperequazione di valori col Crystal Palace e la Premier League che ha diversi volti copertina, uno almeno per reparto. In difesa, Pongracic e Ranieri hanno fatto gli straordinari per arginare delle corsie difensive in cui Dodo e Gosens hanno fatto vedere il peggio di loro.

A centrocampo Fagioli ha predicato nel deserto, mentre la traversa colpita da Fabbian non basta a salvare quello che è stato l’acquisto più importante del mercato invernale. Harrison forse non può offrire più di quanto ha fatto vedere. Gudmundsson e Piccoli hanno deluso. Pensieri e valutazioni che si ripercuoteranno sulle scelte estive quando sarà aperto un nuovo ciclo.