Le lunghe degenze in casa viola, CorFio: "Il tema sta nelle gestioni"

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Secondo il Corriere Fiorentino il tema, sul caso infortuni alla Fiorentina, sta nella gestione degli stessi. Basta pensare alla caviglia di Kean: si è insistito, con tanto di infiltrazioni, fino a costringerlo a un lungo stop. O si pensi a quanto successo in precedenza con Gosens, Comuzzo e Lamptey. Sempre e comunque senza che dallo staff medico gestito dal dottor Pengue venisse data alcuna comunicazione. E così torniamo alle parole di Vanoli dopo Verona: “Quello che posso decidere lo dico, come per Dodo. Sul resto c’è un responsabile medico e sono temi di sua competenza”.