Una squadra da rifondare, Gazzetta: "Anche Gud e Dodo in bilico"

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, prima la salvezza e poi si penserà al futuro. Con molta probabilità sarà rifondazione, con uno zoccolo duro intorno a cui verrà costruita la nuova Viola. A cominciare dall’allenatore Paolo Vanoli, che ha firmato un contratto di 8 mesi (con un’opzione per il 2026-2027). Gudmundsson è stato un investimento importante con una pessima resa e non è garantito che gli venga data una nuova possibilità. Riscatto difficile per Harrison e Solomon.

Sul banco degli imputati pure Dodo e Gosens. Il brasiliano è in trattativa per il rinnovo ma al momento è tutto fermo. Non è da escludere che il club valuti le eventuali offerte che arriveranno. Gosens è lontano dai livello della scorsa stagione: in estate potrebbe non essere più considerato un incedibile.