De Gea tra rabbia e frustrazione. CorSport: "Ma parla da capitano"

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Il Corriere dello Sport - Stadio, questa mattina in edicola, dedica spazio alla frustrazione di David De Gea per la sconfitta incassata giovedì sera contro il Crystal Palace. Il portierone spagnolo - si legge - si è arrabbiato e non poco con i suoi, specie in occasione del secondo gol del Palace: aveva appena cancellato un gol fatto a Mateta, poi però sulla respinta vagante Mitchell ha bruciato una difesa viola da 'belle statuine' e così è stato il suo intervento prodigioso a essere cancellato. La rabbia nei confronti dei propri difensori l'ha tenuta per sé nel post-partita, quando ha parlato, da capitano: «Non dobbiamo dimenticare che tre mesi fa eravamo in grossa difficoltà, ora facciamo molto meglio.

Il 'succo' è il medesimo rispetto a quello espresso a Vanoli: l'esortazione a rimanere concentrati fino al termine della gara. Cè la volontà dello spagnolo di riportare tutti coi piedi per terra.