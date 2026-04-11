Kean al lavoro per lunedì, CorSport: "Fiducia per la convocazione"
Stamani il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulle condizioni di Moise Kean. Il quotidiano scrive che dal Viola Park si respira un’aria di positività per la sfida di lunedì sera contro la Lazio, alla quale secondo le sensazioni attuali l’ex Juventus dovrebbe prendere parte. È per questo che il classe 2000 ha alzato bandiera bianca giovedì. La grossa difficoltà sta nella gestione delle due gare ravvicinate, che Kean soffre in quanto non gli permette di occuparsi a dovere della zona dolente.
Stavolta, però, ha avuto a disposizione una settimana intera di tempo per tenere sotto controllo la tibia, amministrare i carichi adeguatamente e sottoporsi alle terapie del caso, quindi conta di essere tra convocati di lunedì all’Artemio Franchi. Stando alle ultime indicazioni - si legge - c’è fiducia di vederlo tornare al centro del reparto offensivo.
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