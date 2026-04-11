Caso infortuni, CorFio: "L'omertà dello staff medico alimenta i dubbi"
Oggi il Corriere Fiorentino propone un’analisi approfondita sul caso infortuni che si è registrato negli ultimi tempi alla Fiorentina. Se per l’estromissione di Dodo a Verona ha dichiaratamente deciso Vanoli, su altri giocatori non esistono risposte. Come per Solomon, tornato in gruppo nella seduta a porte aperte del 28 marzo per poi essere escluso dai convocati di Verona e Londra: dal club qualcuno lascia filtrare che fosse pronto per quella seduta ma non per mettersi a disposizione. Tuttavia - si legge - se così fosse stato, il tecnico l’avrebbe spiegato. Più facile abbia accusato una ricaduta.
Di certo c’è che il silenzio imposto dal responsabile dello staff medico, Pengue, alimenta qualsiasi tipo di ipotesi. Italiano si innervosiva parecchio quando alcune sue scelte obbligate venivano criticate senza che lui potesse spiegarne i motivi, mentre Palladino pose addirittura il cambio di staff medico tra le condizioni per restare.
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