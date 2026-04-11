Salvezza e poi rivoluzione, Tuttosport: "Vanoli si gioca le sue carte"

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Stamani Tuttosport dedica spazio alla situazione generale della Fiorentina e scrive che prima viene la salvezza, poi la rivoluzione. L’addio all'Europa pare quasi certo e riguarderà anche la prossima stagione. Uno scenario che potrebbe spingere alcuni giocatori a guardarsi attorno - vedi Kean anche se la clausola da 62 milioni non è per tutte le tasche - e altri a finire sul mercato tra quelli che non hanno reso secondo aspettative e investimenti (Gudmundsson, Piccoli e non solo). Paolo Vanoli si sta giocando le sue carte, ma la riconferma non è scontata.

E così da tempo sta circolando il nome di Fabio Grosso in scadenza l’anno prossimo col Sassuolo, come quelli di Thiago Motta e Maurizio Sarri. Oltre agli acquisti ci saranno da affrontare poi i rinnovi (da Dodo a Fortini) e i riscatti. Occhio anche al rientro dei 27 prestiti, da Sohm a Sottil, da Beltran a Nzola.