Ferrara su La Nazione: "La Fiorentina ha fallito su campo e affari"
Benedetto Ferrara ha commentato i temi più attuali in casa Fiorentina nella sua rubrica per La Nazione “Rock & gol”: “Se il calcio è un mondo che mette insieme affari e campo va detto che la Fiorentina è riuscita a compiere una missione non sempre facile: fallire su tutti i due fronti. Una volta in curva si cantava “spendere, bisogna spendere”, oggi non è facile trovare la metrica giusta per aggiungere un “bene” dopo il verbo presente nel coro”. Il giornalista ripercorre gli ultimi mesi travagliati che hanno visto le dimissioni di Palladino e Pradè, le scelte di mercato sbagliate, fino all’arrivo del nuovo ds Paratici.
“Una volta salvi, c’è proprio da cambiare direzioni. Troppi soldi buttati e una squadra (e non solo) da ricostruire. Anche qui c’è da sperare in una remuntada, termine forse da evitare in vista del ritorno di Conference, considerato il precedente col Siviglia ai tempi di Montella”.
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