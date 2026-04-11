Vanoli ha perso la pazienza, CorSport: "Il tecnico è sbottato coi suoi"

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Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Paolo Vanoli difende sempre i suoi ragazzi, ma stavolta pure il tecnico viola ha perso la pazienza. E ha puntato il dito su quello che è il clamoroso difetto di questa Fiorentina: la fragilità mentale che giovedì a Londra è costata la molto probabile eliminazione dalla Conference League. L'allenatore è sbottato, perché il problema non è solo quello di aver interrotto il cammino in Europa ai quarti, salvo impresa. Prima nello spogliatoio, poi di fronte a microfoni e computer nella sala stampa del Selhurst Park.

La colpa della Fiorentina è stata quella di aver subìto il 3-0 in quel modo e in quei minuti finali. Colpa non accettabile al 9 aprile. Vanoli nella fattispecie si è arrabbiato per la Conference pensando al campionato, seppur guardandosi bene dall’aumentare ancora la pressione sull’unico obiettivo che conta e da non fallire. Tipo parlare a nuora perché suocera intenda.