Viola sotto pressione, La Nazione: "Il Parma può cambiare il clima"

Secondo quanto riporta La Nazione la Fiorentina dopo alcuni risultati positivi contro Como, Jagiellonia (all’andata) e Pisa, sono arrivate due sconfitte contro Jagiellonia e Udinese che hanno fatto tornare pessimismo nell’ambiente. Ora la partita contro Parma è vista come molto delicata: allo Stadio Artemio Franchi si teme una gara piena di tensione e paura di perdere. La società punta ad avere oltre ventimila spettatori grazie anche a promozioni come lo sconto del 50% per le tifose in occasione della Festa della Donna. Gli ultras promettono sostegno alla squadra, ma una possibile sconfitta potrebbe riaccendere le contestazioni.