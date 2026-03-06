Viola al lavoro. La Nazione: "Sedute dure, Kean resta in dubbio"

Viola al lavoro. La Nazione: "Sedute dure, Kean resta in dubbio"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:36Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo quanto riporta La Nazione la Fiorentina si sta allenando intensamente dopo la pesante sconfitta contro l’Udinese. Paolo Vanoli ha fatto svolgere alla squadra esercizi molto duri, tra cui il lavoro con la prowler sled, per migliorare resistenza ed esplosività in vista delle importanti partite di marzo, tra cui due scontri salvezza, il big match contro l’Inter e il doppio impegno con il Rakow in Conference.

Resta in dubbio Kean, che si è allenato a parte per un problema alla tibia ma spera di recuperare per la sfida salvezza contro il Parma. Se la punta riprenderà ad allenarsi oggi con i compagni, le chance di vederlo dal primo minuto in campo aumenteranno. Intanto De Gea è rientrato dopo aver risolto alcuni problemi familiari. 