I viola si preparano, La Nazione: "In ballo il doppio obiettivo"

Secondo quanto riporta La Nazione la Fiorentina sta sfruttando questa settimana al Viola Park per lavorare sulla preparazione fisica e non solo tattica prima della pausa per le Nazionali. Paolo Vanoli sta pianificando la gestione delle energie della squadra e attende il rientro di giocatori importanti come Kean e Solomon.

Nelle prossime settimane la squadra sarà divisa tra due obiettivi: la salvezza in campionato, con partite importanti contro squadre come Parma e Cremonese e la Conference League, dove affronterà il Rakow negli ottavi. La speranza è migliorare la classifica in campionato prima delle sfide più avanti nella stagione per potersi concentrare maggiormente sulla coppa.