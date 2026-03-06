I viola si preparano, La Nazione: "In ballo il doppio obiettivo"
FirenzeViola.it
Secondo quanto riporta La Nazione la Fiorentina sta sfruttando questa settimana al Viola Park per lavorare sulla preparazione fisica e non solo tattica prima della pausa per le Nazionali. Paolo Vanoli sta pianificando la gestione delle energie della squadra e attende il rientro di giocatori importanti come Kean e Solomon.
Nelle prossime settimane la squadra sarà divisa tra due obiettivi: la salvezza in campionato, con partite importanti contro squadre come Parma e Cremonese e la Conference League, dove affronterà il Rakow negli ottavi. La speranza è migliorare la classifica in campionato prima delle sfide più avanti nella stagione per potersi concentrare maggiormente sulla coppa.
Rassegna stampa
Vanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccolidi Luca Calamai
