Il paradosso viola, La Nazione: "Il club vale il doppio delle rivali"

Il paradosso viola, La Nazione: "Il club vale il doppio delle rivali"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:36Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione stamani presenta un focus “economico” sulla Fiorentina. Il quotidiano prende in esame il valore di mercato delle squadre coinvolte nella lotta alla salvezza, ambito in cui chiaramente la Viola svetta. Il valore complessivo del club dei Commisso, secondo Transfermarkt, sfiora i 250 milioni (circa 247). Una cifra molto alta e che stona con il rendimento stagionale. Il dato spicca a maggior ragione se rapportato alle concorrenti alla salvezza: la Cremonese vale 75 milioni (tre volte meno…), il Lecce e il Verona 90 milioni, il Pisa 111,8 milioni, il Genoa 134 milioni. Un confronto che rende la situazione della Fiorentina ancora più paradossale.