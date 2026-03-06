I dati della crisi di De Gea. CorSport: "Peggio di lui solo Montipò"
L’edizione odierna del Corriere dello Spot - Stadio dedica ampio spazio al tema De Gea. Il quotidiano scrive che le sue dichiarazioni post Udinese suonano come un segnale di resa, un nichilismo che per alcuni non è accettabile da parte di colui che è stato scelto per essere il capitano della Fiorentina nell'anno più difficile della sua storia recente.
Il quotidiano riporta il dato degli xG evitati, ossia una statistica avanzata che cerca di misurare l'impatto dei portieri. Accanto al nome di De Gea c'è un -3,4, vale a dire: in parole povere, la Fiorentina avrebbe dovuto prendere circa 3-4 gol in meno, questo significa che l'ex United pesa in negativo sul fatturato difensivo della squadra di Paolo Vanoli (peggio di lui solo Montipò del Verona, -9,3 xG).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati