Malesani bis: "La Coppa è un vantaggio. Domenica va bene il pari"

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex Fiorentina e Parma Alberto Malesani ha parlato del percorso in Conference League della Fiorentina: “L'Europa non può essere un intralcio. Io la considero un vantaggio, perché abitua i giocatori alla gara singola. La partita con il Parma deve essere approcciata come se fosse una finale. Bisogna cambiare totalmente atteggiamento, mi pare ci sia troppa pesantezza di pensiero: in campo servono undici leoni”.

Un pronostico per domenica?

“Credo che la Fiorentina farà una grande partita e che abbia più chance di vincere. La brutta sconfitta di Udine ha lasciato il segno, mi aspetto una squadra carica e affamata che vuole mettersi subito alle spalle i tre gol subiti. Il Parma ha meno bisogno di punti, però anche un pareggio può andare bene a entrambe”.