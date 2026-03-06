FirenzeViola Kean e una decisione last minute. Intanto Piccoli si prepara come un titolare

La Fiorentina si avvicina alla sfida interna contro il Parma con un grande dubbio sul terminale offensivo che Vanoli potrà schierare dal primo minuto. Moise Kean, uscito acciaccato dalla sconfitta di Udine, anche nella giornata di oggi ha svolto un allenamento personalizzato e differenziato lasciando in piedi i dubbi sulla possibilità di partire dal 1' domenica alle 15.

Ballottaggio aperto

Considerando i problemi fisici che nell'ultimo periodo hanno accompagnato il numero 20, la gestione della settimana lavorativa pare una cosa normale, ma è lecito mantenere aperto il ballottaggio con Roberto Piccoli, che nel frattempo si è allenato regolarmente insieme ai compagni potendo così provare anche gli schemi di gioco che l'allenatore ha in mente per la sfida contro i Ducali.

Sabato decisivo

Le condizioni di Kean verranno testate anche domani, quando nell'allenamento di rifinitura probabilmente proverà ad allenarsi in gruppo e da lì verranno sciolti i dubbi sulla sua presenza tra i titolari. Se dovesse farcela, la scelta sarebbe già fatta, con Vanoli che lo manderebbe in campo fin da subito prevedendo magari una staffetta con Piccoli nel corso della ripresa. Viceversa, l'attaccante che sarà convocato da Gattuso per i match della Nazionale italiana, andrebbe in panchina con l'ex Cagliari titolare tra Gudmundsson e Harrison.

Ritorno al passato

Infatti Vanoli riproporrà il 4-3-3 che ha visto la Fiorentina ottenere i migliori risultati della stagione, abbandonando fin da subito il 3-5-2 schierato contro l'Udinese che non ha dato frutti e che anzi ha portato i viola a una sonora e pesante sconfitta. Dubbi offensivi che, come detto, non riguardano i due esterni che saranno nuovamente Gudmundsson ed Harrison.

Decisione last minute

Sarà decisivo l'allenamento della vigilia per capire chi vestirà i panni del terminale offensivo contro il Parma. Una partita che ha acquistato ancora maggiore valore dopo il 3-0 subito nell'ultimo turno e considerando anche la precedente sfida (si giocherà domenica alle 12.30 ndr) tra Lecce e Cremonese, dirette concorrenti per la corsa salvezza. Kean ci proverà fino all'ultimo come ha ribadito lo stesso attaccante in un'intervista di inizio settimana, se non dovesse farcela, Piccoli avrà un'altra occasione per dimostrare di poter valere il ruolo di punta della Fiorentina.