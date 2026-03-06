Verona-Fiorentina sabato 4 aprile: ecco la scelta della Lega di A

Sono usciti gli anticipi e i posticipi della 31a giornata di Serie A, la prima dopo la sosta di fine marzo. La Lega di Serie A ha comunicato che il match tra Verona e Fiorentina del Bentegodi si giocherà in anticipo, ovvero sabato 4 aprile alle ore 18, e sarà trasmesso su Dazn.

31ª giornata

Verona-Fiorentina - sabato 4 aprile, ore 18 (Dazn)