Le crisi di Comuzzo e Fortini, RepFi: "Condizionati dal mercato"

vedi letture

La Repubblica (ediz. Firenze) scrive che Comuzzo e Fortini vivono situazioni simili per motivi diversi. Entrambi provenienti dal settore giovanile della Fiorentina e immensi in una difficoltà complessiva del gruppo e con le scorie addosso di un mercato in cui potevano essere ceduti. Per Comuzzo si era parlato di Al Hilal e Napoli (l’anno scorso).

La linea a tre scelta da Pioli e poi il passaggio a quattro non hanno modificato la sostanza di un ragazzo che ha spesso commesso errori non da lui. Quanto a Fortini, come è possibile che l’alternativa designata a Dodo nel gioco delle coppie sieda in panchina per novanta minuti a Udine con il brasiliano squalificato? La risposta si lega anche al mercato: il classe 2006 era stato cercato da Roma e Napoli, poi è rimasto senza però rinnovo. Una situazione che ha finito per condizionarlo.