Ancora Galli: "Vanoli stia più tranquillo, serve scuola di comunicazione"
Oggi alle 13:52
di Redazione FV

L’ex portiere tra le altre della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato anche di Vanoli nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport - Stadio: "Lui deve stare tranquillo, perché non può dire che "i giocatori si devono prendere la responsabilità, come ho fatto io con lo Jagiellonia". Il turno coi polacchi lo ha passato, quindi intende dire che passa anche l'errore? Questa squadra dovrebbe andare a scuola di comunicazione. Non sento mai un’intervista dove si parla del "noi". Ognuno pensa al suo orticello".