Fiorentina-Parma e il dualismo preoccupante nei minuti finali: ecco quale

Dopo la debacle contro l'Udinese, maturata dagli errori di Rugani, dal cambio modulo e dalle reti dei friulani, la Fiorentina deve rialzarsi nel lunch match di domenica, quando si troverà di fronte il Parma. La squadra allenata dal giovanissimo Cuesta, allenatore più giovane della Serie A, è ora tranquilla sulla zona retrocessione con 33 punti che la mettono a +9. La formazione gialloblù, però, non mette in campo un gioco propositivo, come può essere quello del Cagliari, ma anzi, adotta una filosofia del tutto difensivista, che ha dato i suoi frutti (solo nei risultati) soprattutto nelle ultime settimane. Infatti i gialloblù dal 80' in poi hanno guadagnato nel corso di questa annata addirittura 8 punti nelle seguenti partite: Parma-Atalanta (1-1, 85° Cutrone), Bologna-Parma (0-1, 94° Ordonez), Parma-Verona (2-1, 94° Pellegrino), Milan-Parma (0-1, 80° Troilo) e Parma-Cagliari (1-1, 83° Oristanio).

In questo particolare fondamentale la Fiorentina è, con margine, la peggior squadra della Serie A. Il club gigliato in questa stagione hanno perso una miriade di punti nei minuti finali, ben 12, che gli avrebbero permesso di essere già salva a oggi. Queste sono le partite in cui la viola si è fatta beffare: Cagliari-Fiorentina (1-1, 94° Luperto), Fiorentina-Como (1-2, 93° Addai), Milan-Fiorentina (2-1, 86° Leao), Fiorentina-Verona (1-2, 93° Orban), Lazio-Fiorentina (2-2, 95° Pedro), Fiorentina-Milan (1-1, 95° Nkunku) e Fiorentina-Torino (2-2, 94° Maripan). Dunque vi è un dualismo tra le due squadre che fa preoccupare i viola, fragili negli ultimi minuti di gara, mentre fa ben sperare i sostenitori dei gialloblù, che negli ultimi turni di Serie A con le reti negli attimi finali di partita hanno portato i ducali a una sostanziale salvezza, dato l'enorme vantaggio che hanno sulla zona rossa.