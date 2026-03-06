D. Baldini: "Troppe critiche su Comuzzo: lo vedo futuro capitano. Pongracic non è un leader"

Daniele Baldini, storico collaboratore di Luciano Spalletti ed ex difensore tra le altre dell’Empoli, ha parlato oggi a LadyRadio per commentare il momento della Fiorentina:

Cosa pensa delle difficoltà che ha Comuzzo in questo momento?

“Comuzzo è secondo me un patrimonio da crescere e curare. E’ un ragazzo ancora giovane e non può essere il salvatore della patria in un momento delicato come quello viola. La sua crescita andrebbe supportata ma questo non sta accadendo per le difficoltà dei viola. Lui sta pagando dazio perché non ha l’esperienza per poter gestire questa situazione. In futuro mi piacerebbe vederlo con la fascia di capitano al braccio”.

Si è dato una spiegazione sul momento delicato della Fiorentina?

“La stagione della Fiorentina è nata male e proseguita peggio. Ho visto poca qualità e personalità. Talvolta la squadra è parsa senza difese, in balia di ciò che stava accadendo. Penso però che la scorsa stagione sia andata troppo bene e tutto questo ha illuso il valore reale di questo gruppo. Adesso devono capire che manca poco ma che il margine d’errore sia finito. La Fiorentina ha le possibilità di uscire da questa situazione”.

Pongracic le piace?

“Sì è un ottimo giocatore ma non è né un leader né un centrale di una difesa a tre. Non è nemmeno quella persona che potrebbe dare le certezze a Comuzzo. In tal senso meglio Ranieri, per la sua personalità”.

Come mai però la difesa viola prende così tanti gol?

“La Fiorentina subisce gol nei momenti finali della partita o all’inizio del secondo tempo e questo le ha fatto perdere tanti punti: questa non è una questione di qualità ma di attenzione”.