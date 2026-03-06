Malesani alla Gazzetta: "La Fiorentina si salverà, vi spiego perché"

Stamani La Gazzetta dello Sport propone un’intervista all’ex Fiorentina e Parma, Alberto Malesani: “È difficile dire perché la Viola si trovi in queste condizioni, vedo la classica stagione nata male. Può succedere quando non hai le idee chiare: la squadra aveva trovato una continuità con Raffaele Palladino in panchina e il cambio di allenatore ha influito negativamente. Credo che adesso il problema sia mentale, perché le qualità ci sono”.

La Fiorentina si salverà?

“Sì perché ha più potenzialità rispetto alle altre squadre che lottano per non retrocedere. Però la qualità non basta, bisogna riuscire ad allontanare il centro di responsabilità, azzerare tutto e fare gruppo. Non è facile perché la Fiorentina è una squadra che non è abituata a stare così in basso, nelle ultime stagioni è sempre stata in corsa per un piazzamento nelle coppe”.