Vanoli voleva sostituire Rugani, CorSport: "Ecco cos'è successo"

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma su Daniele Rugani. Il difensore Il ritorno alla difesa a tre è uno dei motivi che aiuta ad alleggerire le responsabilità dell’ex Juventus. Ormai è comprovato - si legge - che la Fiorentina con il 3-5-2 è andata e va incontro soltanto a guai e problemi.

Udine ne è stata l’ultima riprova, quindi nel conto mettiamocela per soppesare la prestazione del numero 3. Che di suo fisicamente non poteva reggere i novanta minuti: Vanoli lo sapeva e aveva già messo in conto a un certo momento di sostituirlo, poi l’ammonizione rimediata da Pongracic a metà primo tempo ha costretto a lasciare il croato negli spogliatoi all’intervallo e il piano originario è saltato. Mettiamo tutto insieme ed ecco servita la prestazione-horror del difensore classe 1994.