Kayode: "Sogno la Nazionale, ma prima c'è il Brentford. Finale ad Atene? Brucia ancora"

Michael Kayode ormai amatissimo dai tifosi del Bretford e famoso in Premier League per le sue rimesse laterali, che hanno portato a numerose reti per la squadra allenata da Keith Andrews. L'ex viola si è raccontato ai microfoni di The Atlethic: "È davvero incredibile. I nostri tifosi sono straordinari: ci seguono ovunque e in ogni partita. Anche contro il Macclesfield erano in tantissimi. Non me lo aspettavo, soprattutto perché era una trasferta lunga e per di più di lunedì sera. Posso solo ringraziarli per il loro sostegno. Il Brentford è un club speciale: fin dal primo giorno mi sono sentito come se fossi qui da anni. Amo questa società e qui tutto mi viene naturale. Per ogni calciatore indossare la maglia della Nazionale è un sogno, soprattutto adesso che ci sono le qualificazioni ai Mondiali. Spero davvero che riusciremo a qualificarci. Però la cosa più importante è fare bene con il proprio club: se non giochi al massimo con la tua squadra, la convocazione non arriva. Per questo ora sono concentrato solo sul Brentford; se poi arriverà l’occasione con l’Italia, sarò pronto a coglierla”.

Infine: "Molti pensavano che avrei avuto difficoltà ad adattarmi alla Premier League, ma ognuno è libero di pensarla come vuole. Io, invece, ho sempre avuto grande fiducia in questa società e nel lavoro di mister Keith Andrews. Sono davvero felice per lui. La Fiorentina? Ancora oggi provo tanta amarezza per quella finale di Conference League persa contro l’Olympiakos".