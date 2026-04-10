Viola schiacciati a Londra, Gazzetta "Come turisti incomprensibili"
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina si esprime a Selhurst Park come quei turisti un po’ sprovveduti che arrangiano un linguaggio a parole smozzicate, finendo per rendersi incomprensibili. Le Eagles si avventano sulla Viola e la travolgono senza mai fermarsi: quando la tempesta sembra essersi placata, la squadra di Glasner accelera ancora nel finale per arrotondare il 3-0 che vale mezzo passo in semifinale.
E va già bene che nel recupero Yeremi Pino non infierisce dopo gli sconquassi provocato nel primo tempo da Guessand, Mateta e Sarr. La Fiorentina finisce schiacciata dalla forza d’urto del Palace: nei quarti di Conference si cominciava a fare sul serio e la Viola precipita di fronte al primo vero avversario di valore.
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