Ferrara su La Nazione: "Tre gol subiti e speranze appese al cuore"
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Questo è il pensiero di Benedetto Ferrara su La Nazione dopo Crystal Palace-Fiorentina: "La Fiorentina subisce una pesante sconfitta, travolta da tre gol e incapace di reagire con lucidità. Il pressing degli avversari mette in difficoltà la squadra, che fatica persino a superare il centrocampo. Vanoli sembra non aver trovato le contromisure contro un avversario ordinato ma non irresistibile. L’unica vera occasione, sprecata da Fabbian, evidenzia la mancanza di concretezza sotto porta. Tra infortuni e giocatori deludenti tra cui Gud, resta solo una speranza affidata più al cuore che alla logica".
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