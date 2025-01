VIOLA, Ritorno alla difesa a 4. Dubbio Beltran-Gud

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'edizione odierna de La Nazione analizza i dubbi di Palladino e la probabile formazione gigliata in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina e Monza. Due i ballottaggi per il tecnico campano: il centrocampista da affiancare ad Adli e il trequartista. Partendo dal primo, in mediana, accanto al centrocampista francese, dovrebbe giocare Mandragora. L'ex Torino è in vantaggio su Richardson e sul nuovo acquisto Folorunsho, che ha appena due allenamenti con i nuovi compagni sulle gambe, per prendere il posto dell'infortunato Cataldi.

Riguardo al trequartista invece ci sono meno dubbi. Nel ballottaggio tra Beltran e Gudmundsson, che ha recuperato e sta bene, l'argentino sembra in vantaggio e dovrebbe partire lui dal primo minuto. Per il resto tutto confermato. In difesa, davanti a De Gea, ci sarà il quartetto composto da Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens, mentre sulle corsie laterali, offensive ovviamente, agiranno Sottil e il grande ex Colpani.