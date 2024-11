VIOLA PARKING, Club gigliato cerca il dialogo coi residenti

FirenzeViola.it

Come riporta il Corriere Fiorentino, il parcheggio temporaneo da 400 posti auto del Viola Park resta agibile, ma la sua situazione è ora incerta dopo la sentenza del TAR, che ha accolto il ricorso di alcuni residenti. I giudici hanno stabilito che l'area non ha interesse pubblico, ma solo privato. La Fiorentina attende che il Comune di Bagno a Ripoli, che aveva concesso il permesso in deroga, si appelli al Consiglio di Stato per risolvere la questione.

Il parcheggio è stato costruito dalla Fiorentina a proprie spese (circa 3 milioni di euro) per garantire l'accesso al centro sportivo durante eventi con grande affluenza. La sua realizzazione era legata anche alla futura costruzione di un parcheggio scambiatore per la tramvia, ma i tempi sono stati diversi. Nonostante le difficoltà legali, il club spera di risolvere la questione in modo pacifico, dialogando con i residenti, mentre il sindaco di Bagno a Ripoli si prepara a proseguire la battaglia legale.