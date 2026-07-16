Viola Park, nuovo ricorso al Tar contro il parcheggio temporaneo
Nuovo capitolo nella battaglia legale sul parcheggio temporaneo del Viola Park di Bagno a Ripoli. Alcuni privati hanno presentato un ricorso al Tar contro la delibera comunale approvata lo scorso marzo, che conferma l’utilizzo provvisorio dell’area da circa 500 posti auto. Il parcheggio resterà operativo fino al 1° febbraio 2027, data indicata come possibile avvio della linea 3.2.1 della tramvia. La delibera precisa inoltre che l’area non è inserita nel Piano strutturale del Comune.
La questione nasce dalla richiesta della Fiorentina del 2023 per realizzare il parcheggio vicino al centro sportivo. Dopo l’annullamento dei precedenti atti da parte del Tar nel 2024, confermato dal Consiglio di Stato, il Comune è tornato a esprimersi con una nuova delibera, ora nuovamente impugnata dagli stessi ricorrenti. L’amministrazione ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere il proprio operato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
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