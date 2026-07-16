Fiorentina, per il Corriere dello Sport prima dell'affondo su Oulai serve fare cassa dalle cessioni

Fiorentina, per il Corriere dello Sport prima dell'affondo su Oulai serve fare cassa dalle cessioniFirenzeViola.it
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di Lorenzo Della Giovampaola

La Fiorentina continua a seguire con grande interesse Inao Oulai del Trabzonspor. Resta da colmare una distanza economica importante: il Trabzonspor valuta il centrocampista quasi 30 milioni di euro, mentre l'offerta viola supera di poco i 20 milioni. C'è però un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella trattativa: la volontà del giocatore.

Oulai ha infatti già comunicato al club turco il desiderio di trasferirsi a Firenze. Forte del gradimento del centrocampista ivoriano, la Fiorentina non intende mollare la presa e prepara un nuovo affondo, ma prima dovrà fare cassa attraverso alcune cessioni. Solo così potrà lanciare l'assalto decisivo per portare Oulai in viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.