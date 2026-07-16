Fiorentina, per il Corriere dello Sport prima dell'affondo su Oulai serve fare cassa dalle cessioni
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La Fiorentina continua a seguire con grande interesse Inao Oulai del Trabzonspor. Resta da colmare una distanza economica importante: il Trabzonspor valuta il centrocampista quasi 30 milioni di euro, mentre l'offerta viola supera di poco i 20 milioni. C'è però un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella trattativa: la volontà del giocatore.
Oulai ha infatti già comunicato al club turco il desiderio di trasferirsi a Firenze. Forte del gradimento del centrocampista ivoriano, la Fiorentina non intende mollare la presa e prepara un nuovo affondo, ma prima dovrà fare cassa attraverso alcune cessioni. Solo così potrà lanciare l'assalto decisivo per portare Oulai in viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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Giornalista di FirenzeViola.it, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al club viola.
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Kean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombradi Luca Calamai
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