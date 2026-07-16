È già febbre viola: superata quota 7.000 abbonamenti in tre giorni

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La campagna abbonamenti della Fiorentina è partita con il piede giusto. A tre giorni dal via, e con la fase di prelazione riservata ai vecchi abbonati ancora aperta fino al 20 luglio, sono già oltre 7.000 le tessere rinnovate. Un dato che testimonia ancora una volta il forte legame tra la squadra e i suoi tifosi. In questi primi giorni si sono registrate lunghe code ai Fiorentina Point e un flusso costante di sostenitori decisi ad assicurarsi un posto al Franchi, che anche nella prossima stagione sarà interessato dai lavori di ristrutturazione.

L'obiettivo della società è ora quello di toccare quota 10.000 rinnovi entro la fine della settimana, un traguardo che darebbe ulteriore slancio alla campagna. Nella scorsa stagione gli abbonamenti sottoscritti furono 13.478: la strada per raggiungere e superare quel dato è ancora lunga, ma la risposta della piazza lascia già intravedere segnali decisamente incoraggianti. Lo riporta La Nazione.