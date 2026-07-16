Joao Mario torna nel mirino viola: il giocatore ha già detto si, ora la trattativa con la Juve
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La Fiorentina è tornata a muoversi per Joao Mario, riattivando i contatti con la Juventus. Con l'ormai probabile partenza di Dodo e quella di Fortini, il club viola è alla ricerca di un nuovo esterno destro che possa affiancare Alex Jimenez nella corsia. Il laterale portoghese classe 2000, sotto contratto con la Juventus fino al 2030, avrebbe già espresso il proprio gradimento per un trasferimento a Firenze.
Paratici e Goretti sono al lavoro per trovare la formula giusta dell'operazione, con l'obiettivo di chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Nelle scorse settimane su Joao Mario si era mosso anche il Bologna, che aveva valutato un possibile scambio con Emil Holm. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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