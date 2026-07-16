Lazio su Comuzzo come alternativa a Dominguez: i viola però dovrebbero aprire al prestito

Lazio su Comuzzo come alternativa a Dominguez: i viola però dovrebbero aprire al prestitoFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:31Rassegna stampa
di Redazione FV

Nel caso in cui la Lazio non dovesse chiudere per Sergi Dominguez, difensore della Dinamo Zagabria su cui si sarebbe inserito il Venezia, pronto a sorpassare i biancocelesti offrendo 10 milioni più bonus, cifra superiore ai 3,5 milioni più 8 di bonus messi sul piatto dal club di Lotito, l’alternativa per Gennaro Gattuso può essere Comuzzo della Fiorentina. Resta da capire però se il classe 2005 viola, sottolinea stamani il Corriere dello Sport, verrà ceduto in prestito.

L’anno scorso il Napoli aveva offerto 35 milioni, in un anno però difficile il giocatore ha perso quota e valutazione. 