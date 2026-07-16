La Juventus vicina alla chiusura per Pellegrino del Parma: affare da circa 30 milioni
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Il primo obiettivo della Juventus per l’attacco resta Mateo Pellegrino. Con la trattativa per Randal Kolo Muani con il Paris Saint-Germain ancora in fase di stallo, i bianconeri hanno deciso di accelerare per il centravanti del Parma, finito nei radar anche della Fiorentina in questa sessione di mercato.
Nelle ultime ore i contatti tra i club si sono intensificati e la distanza economica si è ridotta. Il Parma chiede circa 30 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, mentre la Juventus ha messo sul tavolo un’offerta da 22 milioni di parte fissa più bonus, per una valutazione complessiva vicina ai 28 milioni. Le parti proseguono il dialogo con fiducia e puntano a raggiungere un’intesa nei prossimi giorni. Lo riporta Tuttosport.
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