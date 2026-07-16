Nessun accordo per Oulai, La Nazione: "Serve ancora del lavoro per arrivare al traguardo"

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In Turchia sono sicuri, Christ Inao Oulai è ormai da considerare un giocatore della Fiorentina, con il Trabzonspor e il club viola che si sarebbero messi d’accordo sulla base di 26 milioni di parte fissa, 4 milioni di bonus e il 15% sulla futura rivendita. In Italia di convinzioni ce ne sono meno. Risulta, come riporta La Nazione questa mattina, il forte interesse della Fiorentina, che ritiene il centrocampista ivoriano l’elemento ideale da inserire nella mediana di Grosso. Ma l’accordo col club turco ancora non c’è.

L’entourage del calciatore spinge forte (e questo nella trattativa è un fattore) e in un incontro che andrà in scena nelle prossime ore ribadirà al Trabzonspor la volontà di volare a Firenze. Si va avanti con fiducia, ma servirà ancora una gran dose di lavoro diplomatico per provare ad arrivare al traguardo. Anche perché nelle ultime ore la Fiorentina ha provato a mischiare un po’ le carte.