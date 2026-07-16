Tutto aperto sul fronte Kean: per la Gazzetta dello Sport i viola hanno fatto il prezzo

vedi letture

Ieri è scaduto il tempo della clausola, i 15 giorni, dal primo luglio fino a metà mese, durante i quali chi voleva Moise Kean doveva pagare 62 milioni di euro. Nessuno si è fatto vivo ma questo non significa che il suo futuro sarà sicuramente a Firenze. Tutto può ancora succedere, in un senso o nell’altro, perché Kean è sì considerato un patrimonio della Viola, opinione condivisa da Fabio Paratici e Fabio Grosso,ma è anche sacrificabile – come tutti d’altronde – nel caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile.

Dai 40 milioni in su si tratta, perché una società facoltosa offrirebbe più soldi anche a lui e per la Fiorentina l’ingaggio attuale (4,5 milioni, il più pagato della rosa) è già fuori dai parametri:il club si consolerebbe con un cospicuo risparmio sullo stipendio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.