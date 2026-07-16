Arokodare o Oulai? La Fiorentina temporeggia sull'ultimo slot da extracomunitario

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Nei radar viola di mercato c’è anche il nome di Tolu Arokodare, centravanti del Wolverhampton per cui ci sono già stati contatti. Paratici lo sta tenendo in caldo in attesa di capire che cosa succederà, ma senza affondare il colpo, anche perché il giocatore è extracomunitario (nigeriano) e la Fiorentina dopo aver preso Viery, ha un solo slot e nella stessa condizione è pure Christ Inao Ulai, mediano del Trabzonspor per cui il diesse si è già mosso con decisione.

È un’operazione da 30 milioni e anche in questo caso il club viola sta temporeggiando per non bruciarsi a luglio, con ancora un mese e mezzo di mercato, l’ultima casella disponibile. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.