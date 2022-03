VIOLA, Ora si pensa anche al nuovo logo con una "V"

Sono giornate importanti anche sul fronte extra-calcistico queste per la Fiorentina. Non solo per il nuovo progetto per l'Artemio Franchi approvato qualche giorno fa, ma anche per alcune modifiche che potrebbero avvenire dal punto di vista comunicativo.

La Nazione riporta infatti come nelle idee della società viola ci sia anche quella di modificare il logo della squadra, virando sul simbolo "V" di viola diventato ormai marchio di fabbrica anche del centro sportivo.

