Saranno 12 i giocatori della Fiorentina che lasceranno Firenze in questa pausa per le Nazionali. Come riporta La Nazione, per Italiano dovrà esserci il supporto della Primavera per sopperire alle assenze in allenamento, anche se potrà contare su Torreira: l'Uruguay non lo ha convocato e così potrà entrare nei meccanismi del nuovo tecnico.