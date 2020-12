VIOLA, Contro l'Atalanta Bonaventura dal 1'?

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione il tecnico Prandelli punta a ribadire l’assetto tattico utilizzato dal suo ritorno in viola in vista della gara contro l'Atalanta. Castrovilli, alle prese con la botta rimediata col Genoa lunedì sera ha continuato anche ieri il percorso individualizzato e oggi dovrebbe tornare in gruppo, permettendo così a Prandelli di poter scegliere la formazione senza defezioni sulla rosa. La sensazione, però, è che Jack Bonaventura possa sorpassarlo all’ultima curva.