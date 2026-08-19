Da Lucca a Pinamonti: le possibili entrate nel caso in cui parta Kean

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La Fiorentina ha respinto la prima offerta del Como per Moise Kean, composta da 5 milioni per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto. Una proposta ritenuta troppo bassa rispetto alla valutazione dell’attaccante, ma la trattativa non è chiusa: dalla controparte è atteso un possibile rilancio. La richiesta dei viola è chiara: almeno 40 milioni di euro, con la possibilità di arrivare a una cifra superiore attraverso i bonus. Anche la formula dovrà cambiare, perché la Fiorentina preferirebbe incassare una parte consistente subito, evitando di affidarsi a un riscatto futuro.

Le possibili alternative in entrata

Il Como conosce queste condizioni e resta alla finestra. Intanto Paratici valuta anche le alternative in caso di cessione. Secondo il Corriere Fiorentino tra gli scenari ci sono un esterno offensivo di qualità e un centravanti di supporto, con Pinamonti davanti a Lucca, oppure un profilo più funzionale come Laurienté, destinando il grosso dell’investimento al nuovo bomber. Tutto, però, dipenderà dalla prossima offerta del Como.